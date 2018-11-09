СБУ получила от полиции материалы дела Гандзюк

"Мы получили уголовное производство. Оно объединено с тем уголовным производством, которое было у нас в отношении организатора этого преступления... Мы делаем все, чтобы внести ясность в это дело. Как только будет новая информация, мы сразу ее сообщим", - сказал Грицак.

Как ранее информировал УНН, Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля. Это произошло возле ее дома в Херсоне. Активистка попала в больницу с ожогами III-II степени рук, туловища, лица, головы, повреждения правого глаза. Всего ожогами было повреждено около 30% тела. Нападавший вылил на нее около литра раствора. Сначала Гандзюк лечили в Херсоне, однако впоследствии ее перевезли в киевский ожоговый центр. Всего она перенесла 11 операций.

Однако Гандзюк не пережила нападения. В воскресенье, 4 ноября, на Facebook-странице "Кто заказал Катю Гандзюк" сообщили о смерти активистки.

Эту информацию подтвердили и в полиции.

По словам активистов, причиной смерти стала полиорганная недостаточность и химические ожоги.

После смерти Гандзюк мировое сообщество призвала найти и привлечь к ответственности виновных. В частности, с призывами выступили Канада, Германия, США.

Сразу после инцидента преступление квалифицировали как "хулиганство", а впоследствии производство переквалифицировали на "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". После смерти Гандзюк дело расследуется как "умышленное убийство". Полиция передала уголовное производство по делу Екатерины Гандзюк в СБУ.

В покушении пока обвиняются пять человек: Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук. Все они являются участниками АТО. Сначала был задержан и Николай Новиков. Однако вскоре органы предварительного расследования прекратили уголовное производство в отношении него. В то же время заказчика следствие пока не назвал.