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СБУ оприлюднила кадри обміну полоненими 23 липня

Київ • УНН

 • 560 перегляди

Служба безпеки України показала відео обміну полоненими, що відбувся 23 липня. Цей обмін є результатом роботи Об’єднаного центру та Координаційного штабу.

СБУ оприлюднила кадри обміну полоненими 23 липня

Сслужба безпеки України (СБУ) показала відео з обміну полоненими 23 липня. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що нинішній обмін - це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення Президента України Володимира Зеленського.

Як зазначив глава нашої Держави, Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. Життя кожного українця – найвища цінність!

- йдеться у дописі до відео.

В СБУ додали, що працюють над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону усіх громадян нашої держави.

Нагадаємо

У середу, 23 липня, відбувся дев’ятий етап обміну полоненими відповідно до домовленостей у Стамбулі. Визволено з полону групу захисників, які мають поранення та важкі хвороби. Частина із них потрапила в полон під час оборони Маріуполя і провела у полоні більше ніж 3 роки.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна
Служба безпеки України
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
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