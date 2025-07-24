СБУ оприлюднила кадри обміну полоненими 23 липня
Київ • УНН
Служба безпеки України показала відео обміну полоненими, що відбувся 23 липня. Цей обмін є результатом роботи Об’єднаного центру та Координаційного штабу.
Сслужба безпеки України (СБУ) показала відео з обміну полоненими 23 липня. Про це повідомляє УНН.
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Зазначається, що нинішній обмін - це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення Президента України Володимира Зеленського.
Як зазначив глава нашої Держави, Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. Життя кожного українця – найвища цінність!
В СБУ додали, що працюють над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону усіх громадян нашої держави.
Нагадаємо
У середу, 23 липня, відбувся дев’ятий етап обміну полоненими відповідно до домовленостей у Стамбулі. Визволено з полону групу захисників, які мають поранення та важкі хвороби. Частина із них потрапила в полон під час оборони Маріуполя і провела у полоні більше ніж 3 роки.
Захищали Україну на різних напрямках фронту: Зеленський заявив про дев’ятий етап обміну полоненими23.07.25, 22:36 • 1364 перегляди