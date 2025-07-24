СБУ оприлюднила кадри обміну полоненими 23 липня

Сслужба безпеки України (СБУ) показала відео з обміну полоненими 23 липня. Про це повідомляє УНН.

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Зазначається, що нинішній обмін - це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення Президента України Володимира Зеленського.

Як зазначив глава нашої Держави, Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. Життя кожного українця – найвища цінність! - йдеться у дописі до відео.

В СБУ додали, що працюють над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону усіх громадян нашої держави.

Нагадаємо

У середу, 23 липня, відбувся дев’ятий етап обміну полоненими відповідно до домовленостей у Стамбулі. Визволено з полону групу захисників, які мають поранення та важкі хвороби. Частина із них потрапила в полон під час оборони Маріуполя і провела у полоні більше ніж 3 роки.

Захищали Україну на різних напрямках фронту: Зеленський заявив про дев’ятий етап обміну полоненими