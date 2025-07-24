СБУ обнародовала кадры обмена пленными 23 июля
Киев • УНН
Служба безопасности Украины показала видео обмена пленными, состоявшегося 23 июля. Этот обмен является результатом работы Объединенного центра и Координационного штаба.
Служба безопасности Украины (СБУ) показала видео обмена пленными 23 июля. Об этом сообщает УНН.
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Отмечается, что нынешний обмен - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других уполномоченных структур, которые выполнили поручение Президента Украины Владимира Зеленского.
Как отметил глава нашего Государства, Украина рассчитывает, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в рамках встречи в Стамбуле. Жизнь каждого украинца – наивысшая ценность!
В СБУ добавили, что работают над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена всех граждан нашего государства.
Напомним
В среду, 23 июля, состоялся девятый этап обмена пленными в соответствии с договоренностями в Стамбуле. Освобождена из плена группа защитников, имеющих ранения и тяжелые болезни. Часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя и провела в плену более 3 лет.
Защищали Украину на разных направлениях фронта: Зеленский заявил о девятом этапе обмена пленными23.07.25, 22:36 • 1330 просмотров