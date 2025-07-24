СБУ обнародовала кадры обмена пленными 23 июля

Служба безопасности Украины (СБУ) показала видео обмена пленными 23 июля. Об этом сообщает УНН.

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Отмечается, что нынешний обмен - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других уполномоченных структур, которые выполнили поручение Президента Украины Владимира Зеленского.

Как отметил глава нашего Государства, Украина рассчитывает, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в рамках встречи в Стамбуле. Жизнь каждого украинца – наивысшая ценность! - говорится в подписи к видео.

В СБУ добавили, что работают над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена всех граждан нашего государства.

Напомним

В среду, 23 июля, состоялся девятый этап обмена пленными в соответствии с договоренностями в Стамбуле. Освобождена из плена группа защитников, имеющих ранения и тяжелые болезни. Часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя и провела в плену более 3 лет.

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