Сайт КСУ не працює з дня оприлюднення указу Зеленського щодо Тупицького
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Сайт Конституційного Суду України не працює з суботи, 27 березня, коли був оприлюднений указ Президента України Володимира Зеленського про скасування указів ще часів експрезидента Віктора Януковича про призначення суддями КСУ Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі КСУ.
Цитата:
“Сайт не працює від суботи. Про причини несправностей поки невідомо. Спеціалісти встановлюють, з чим це пов’язано”, — повідомили в пресслужбі.
Так, при спробі відкрити сайт суду, сторінка не завантажується.
Що було раніше
У суботу, 27 березня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким скасував укази ще часів Януковича про призначення суддями Конституційного суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.
Зеленський пояснив, що рішення щодо Тупицького прийняте за результатом аудиту указів Януковича.
Доповнення
Наприкінці лютого цього року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду на місяць. Потім його дію було продовжено. 19 січня УДО не стало пропускати Тупицького до Конституційного суду через його відсторонення.
Перед цим в ОГП вказували, що Офіс Генпрокурора повідомив про підозру голові КСУ Олександру Тупицькому у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка (ст. 386 та ч.2 ст. 384 КК України) — й надіслав клопотання Президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення Тупицького з посади голови КСУ.
Раніше, наприкінці жовтня 2020 року, ДБР розпочало провадження щодо голови КСУ Тупицького.
Це сталося на тлі того, як 27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.