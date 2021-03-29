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21:00 • 40119 просмотра

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Сайт КСУ не работает со дня опубликования указа Зеленского по Тупицкому

Сайт КСУ не работает со дня опубликования указа Зеленского по Тупицкому

Киев  •  УНН

 • 10460 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Сайт Конституционного Суда Украины не работает с субботы, 27 марта, когда был обнародован указ Президента Украины Владимира Зеленского об отмене указов еще времен экс-президента Виктора Януковича о назначении судьями КСУ Александра Тупицкого и Александра Касминина. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе КСУ.

Цитата:

"Сайт не работает с субботы. О причинах неисправностей пока неизвестно. Специалисты устанавливают, с чем это связано", - сообщили в пресс-службе.

Так, при попытке открыть сайт суда, страница не загружается.

Что было раньше

В субботу, 27 марта, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Зеленский объяснил, что решение по Тупицкому принято по результатам аудита указов Януковича.

Дополнение

В конце февраля этого года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда на месяц. Затем его действие было продлено. 19 января УГО не стало пропускать Тупицкого в Конституционный Суд из-за его отстранения.

Перед этим в ОГП указывали, что Офис Генпрокурора сообщил о подозрении главе КСУ Александру Тупицкого в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч.2 ст. 384 УК Украины) - и направил ходатайство президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности главы КСУ.

Ранее, в конце октября 2020 года, ГБР начало производство в отношении главы КСУ Тупицкого.

Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

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