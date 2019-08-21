Саудівським жінкам тепер не потрібні чоловіки для подорожей за кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Саудівській Аравії почали впроваджувати реформу, яка знімає обмеження на поїздки для жінок старше 21 року за кордон без дозволу чоловіків. Про це передає УНН із посиланням на France 24.
"Саудівська Аравія у вівторок розпочала здійснення знаменної реформи, що дозволяє жінкам старше 21 років отримувати паспорти і виїжджати за кордон без дозволу "опікуна" чоловічої статі", - йдеться в повідомленні.
Паспортний відділ почав приймати заяви від жінок у віці 21 року і старше на видачу або оновлення паспортів і виїзд за межі королівства без дозволу.
"Реформа проводиться після гучних спроб жінок уникнути звинувачень у зловживаннях опікунами, попри низку реформ, проведених принцом Мохаммедом ібн Салманом, включно з історичним указом у минулому році, який скасував єдину у світі заборону на водіння жінок", - йдеться в повідомленні.
Згідно з іншими змінами, саудівським жінкам було також надано право офіційно реєструвати народження дитини, шлюб або розлучення і бути визнаними в якості опікунів неповнолітніх дітей нарівні з чоловіками.
Раніше УНН повідомляв, на початку серпня уряд Саудівської Аравії скасував одну з найжорсткіших гендерних заборон, дозволивши жінкам подорожувати без додаткового дозволу чоловіків.