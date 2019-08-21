Саудовским женщинам теперь не нужны мужчины для поездок за границу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В Саудовской Аравии начали внедрять реформу, которая снимает ограничения на поездки для женщин старше 21 лет за границу без разрешения мужчин. Об этом передает УНН со ссылкой на France 24.
"Саудовская Аравия во вторник начала осуществление знаковой реформы, которая позволяет женщинам старше 21 лет получать паспорта и выезжать за границу без разрешения "опекуна" мужского пола", - говорится в сообщении.
Паспортный отдел начал принимать заявления от женщин в возрасте 21 года и старше на выдачу или обновление паспортов и выезд за пределы королевства без разрешения.
"Реформа проводится после громких попыток женщин избежать обвинений в злоупотреблениях опекунами, несмотря на ряд реформ, проведенных принцем Мохаммедом ибн Салманом, включая исторический указом в прошлом году, который отменил единственный в мире запрет на вождение женщин", - говорится в сообщении.
Согласно другим изменениям, саудовским женщинам было также предоставлено право официально регистрировать рождение ребенка, брак или развод и быть признанными в качестве опекунов несовершеннолетних детей наравне с мужчинами.
Ранее УНН сообщал, в начале августа правительство Саудовской Аравии отменило одну из самых жестких гендерных запретов, позволив женщинам путешествовать без дополнительного разрешения мужчин.