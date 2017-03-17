САП вимагатиме від Р.Насірова здати паспорт Британії

“Частина паспортів була вилучена в ході обшуку його помешкання. Це два закордонних паспорти та дипломатичний паспорт. Щодо іноземного паспорту Британії, на даний час він є незданим. Ми всеодно наполягатимемо на цьому. Є обов’язок пана Насірова надати цей паспорт стороні обвинувачення чи відповідним компетентним органам, які мають право на зберігання цього паспорту”, — зазначив Р.Симків.

Як повідомляв УНН, Р.Насіров заявив, що детективи НАБУ вилучили у нього “більшість паспортів”.