САП вимагатиме від Р.Насірова здати паспорт Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагатиме від відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова здати паспорт Британії стороні обвинувачення чи відповідним компетентним органам. Про це під час спілкування з журналістами повідомив начальник відділу САП Роман Симків, передає УНН.
“Частина паспортів була вилучена в ході обшуку його помешкання. Це два закордонних паспорти та дипломатичний паспорт. Щодо іноземного паспорту Британії, на даний час він є незданим. Ми всеодно наполягатимемо на цьому. Є обов’язок пана Насірова надати цей паспорт стороні обвинувачення чи відповідним компетентним органам, які мають право на зберігання цього паспорту”, — зазначив Р.Симків.
Як повідомляв УНН, Р.Насіров заявив, що детективи НАБУ вилучили у нього “більшість паспортів”.