САП потребует от Р.Насирова сдать паспорт Великобритании

"Часть паспортов была изъята в ходе обыска его жилища. Это два иностранных паспорта и дипломатический паспорт. Относительно иностранного паспорта Британии, в настоящее время он не сдан. Мы все равно будем настаивать на этом. Есть обязанность господина Насирова предоставить этот паспорт стороне обвинения или соответствующим компетентным органам, которые имеют право на хранение этого паспорта", — отметил Р.Сымкив.

Как сообщал УНН, Р.Насиров заявил, что детективы НАБУ изъяли у него "большинство паспортов".