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САП потребует от Р.Насирова сдать паспорт Великобритании

САП потребует от Р.Насирова сдать паспорт Великобритании

Киев • УНН

 • 11506 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура потребует от отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова сдать паспорт Великобритании стороне обвинения или соответствующим компетентным органам. Об этом во время общения с журналистами сообщил начальник отдела САП Роман Сымкив, передает УНН.

"Часть паспортов была изъята в ходе обыска его жилища. Это два иностранных паспорта и дипломатический паспорт. Относительно иностранного паспорта Британии, в настоящее время он не сдан. Мы все равно будем настаивать на этом. Есть обязанность господина Насирова предоставить этот паспорт стороне обвинения или соответствующим компетентным органам, которые имеют право на хранение этого паспорта", — отметил Р.Сымкив.

Как сообщал УНН, Р.Насиров заявил, что детективы НАБУ изъяли у него "большинство паспортов".

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