САП готує постанову про відмову від обвинувачення у справі Омеляна
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура готує постанову про відмову від обвинувачення у справі щодо незаконного збагачення міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Про це повідомив керівник САП Назар Холодницький під час засідання парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції, передає кореспондент УНН.
"Доля тих проваджень, які в судах. Засідання по Омеляну призначено на 3 квітня, і у прокурора немає жодного іншого виходу, враховуючи, що стаття недійсна, ми готуємо постанови про відмову від обвинувачення у зв’язку із фактичною декриміналізацією злочину, в якому його обвинувачують. Так само буде і по інших трьох фігурантах, коли будуть засідання", - зазначив Холодницький.
За його словами, справа щодо Омеляна була скерована до суду буквально за кілька днів до рішення КСУ щодо незаконності статті про незаконне збагачення.
При цьому він додав, що крім справи Омеляна за статтею незаконного збагачення до суду були передані справи військового прокурора сил АТО, голови Держаудитслужби, судді з Луганської області.
Нагадаємо, 22 лютого до суду скерували справу Омеляна. Міністру інфраструктури було повідомлено про підозру у незаконному збагаченні та недекларуванні за 2015 і 2016 роки у вересні 2018 року.
Нагадаємо, НАБУ і САП було порушено 106 кримінальних проваджень за ознаками злочину, передбаченого за незаконне збагачення. 37 проваджень було закрито, чотири – направлено до суду, а 65 досі розслідуються.
26 лютого Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення.
У ЄС спростували аргументи КСУ щодо скасування статті про незаконне збагачення.