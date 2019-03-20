САП готовит постановление об отказе от обвинения по делу Омеляна

"Судьба тех производств, которые в судах. Заседание по Омеляну назначено на 3 апреля, и у прокурора нет ни одного другого выхода, учитывая, что статья недействительна, мы готовим постановления об отказе от обвинения в связи с фактической декриминализацией преступления, в котором его обвиняют. Так же будет и по другим трем фигурантам, когда будут заседания", - отметил Холодницкий.

По его словам, дело в отношении Омеляна было направлено в суд буквально за несколько дней до решения КСУ о незаконности статьи о незаконном обогащении.

При этом он добавил, что кроме дела Омеляна по статье незаконного обогащения в суд были переданы дела военного прокурора сил АТО, председателя Госаудитслужбы, судьи из Луганской области.

Напомним, 22 февраля в суд направили дело Омеляна. Министру инфраструктуры было сообщено о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании за 2015 и 2016 годы в сентябре 2018 года.

Напомним, НАБУ и САП было возбуждено 106 уголовных производств по признакам преступления, предусмотренного за незаконное обогащение. 37 производств были закрыты, четыре - направлены в суд, а 65 до сих пор расследуются.

26 февраля Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

В ЕС отвергли аргументы КСУ об отмене статьи о незаконном обогащении.