"Санітайзер горла": жителям Кенії роздаватимуть коньяк для "боротьби" з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Губернатор Найробі Майк Сонко розпорядився, щоб жителям столиці Кенії роздали набори з продовольчою допомогою у зв'язку з коронавірусною пандемією. Про це повідомляє кенійський телеканал Citizen TV, передає УНН.
У кожен з таких наборів, крім їжі та засобів захисту, увійде невелика пляшечка преміального коньяку Hennessy.
"У нас буде кілька маленьких пляшечок Hennessy у продуктових наборах, які ми будемо роздавати нашим людям", - оголосив він.
Сонко пояснив, що алкогольний напій може послужити хорошим "антисептиком для горла".
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Нагадаємо, відомий український педіатр Євген Комаровський розповів, що вино і коньяк - це ті противірусні "препарати", які повинні бути у кожній "аптечці".
При цьому, на тлі карантину, у багатьох країнах Європи і США фіксують зростання продажів алкогольних напоїв. Експерти пояснюють таку тенденцію бажанням споживачів "знімати стрес".
Як повідомлялося в УНН, до ТОП-3 найбільш вживаних в Україні вітчизняних брендів коньяку увійшли ТМ "Шустов", ТМ "Koktebel" і ТМ "Ужгородський".