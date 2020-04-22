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"Санитайзер горла": жителям Кении раздадут коньяк для "борьбы" с коронавирусом

"Санитайзер горла": жителям Кении раздадут коньяк для "борьбы" с коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 16858 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Губернатор Найроби Майк Сонко распорядился, чтобы жителям столицы Кении раздали наборы с продовольственной помощью в связи с коронавирусной пандемией. Об этом сообщает кенийский телеканал Citizen TV, передает УНН.

В каждый из таких наборов, кроме еды и средств защиты, войдет небольшая бутылочка премиального коньяка Hennessy.

"У нас будет несколько маленьких бутылочек Hennessy в продуктовых наборах, которые мы будем раздавать нашим людям", - заявил он.

Сонко пояснил, что алкогольный напиток может послужить хорошим "антисептиком для горла".

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Напомним, известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, что вино и коньяк - это те противовирусные "препараты", которые должны быть в каждой "аптечке".

При этом, на фоне карантина, во многих странах Европы и США фиксируют рост продаж алкогольных напитков. Эксперты объясняют такую тенденцию желанием потребителей "снимать стресс".

Как сообщалось в УНН, в ТОП-3 наиболее употребляемых в Украине отечественных брендов коньяка вошли ТМ "Шустов", ТМ "Koktebel" и ТМ "Ужгородский".

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