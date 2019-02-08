Samsung запатентувала стилус з камерою і оптичним зумом

В останні роки середня товщина смартфонів постійно зменшувалася і на сьогоднішній день багато смартфони мають товщину 7-8 міліметрів. Це значно ускладнює проектування пристрою, тому що деякі компоненти складно розмістити в такому тонкому корпусі. Зокрема, в тонкому корпусі складно розмістити камеру, через що виробникам довелося йти на компромісні з точки зору дизайну або технічно складні конструкції.

Наприклад, багато розробників стали виносити камеру в окремий модуль, випирає над задньою поверхнею смартфона. Інші стали створювати альтернативні схеми розташування лінз. Наприклад, Oppo недавно представила конструкцію модуля камери з відбивачем, що посилає падаючий на об'єктив світло під кутом 90 градусів до системи лінз, розташованої не впоперек корпусу, а вздовж нього. Завдяки цьому інженерам вдалося реалізувати в такому модулі десятикратний оптичний зум.

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Інженери Samsung розробили іншу концепцію, що дозволяє реалізувати в смартфоні об'єктив з великою кратністю, не збільшуючи його товщину. Замість того, щоб розміщувати камеру в самому гаджеті, розробники запропонували перемістити її в стилус, який використовується в деяких смартфонах, таких як Galaxy Note.

У верхній частині стилуса автори запропонували розміщувати об'єктив, причому вони створили дві схеми: в одній з них об'єктив розташовується в торці стилуса, а в другій на бічній грані поблизу торця:

Під об'єктивом розташовується система рухомих і нерухомих лінз, що забезпечує змінна фокусна відстань (зум). Під системою розташовується фотоматриця, а під нею контролер. Крім того, в деяких схемах описаний акумулятор для живлення компонентів. Передбачається, що користувач зможе виймати стилус з смартфона і робити знімок, після чого стилус буде передавати знімок на смартфон.

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Зазвичай більшість патентів, одержуваних компаніями, залишаються не реалізованими у вигляді реальних пристроїв. Однак варто зазначити, що представлена концепція не виглядає далекою від реалізації, тому що в серійному смартфоні Samsung Galaxy Note 9 вже є схожий стилус з керуючим мікро контролером, підтримкою Bluetooth і акумулятором, який заряджаються від смартфона.

Як повідомляв УНН, раніше Samsung не тільки патентував а й реалізовував незвичайні оптичні схеми в своїх смартфонах. Наприклад, в 2018 році компанія представила смартфони Galaxy S9, S9+ і Note, в яких основний модуль камери оснащений механічною діафрагмою зі змінним відносним отвором.