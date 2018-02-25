Samsung презентувала нові смартфони Galaxy S9 і Galaxy S9+
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Південнокорейський технологічний гігант Samsung у неділю презентував нові смартфони Galaxy S9 і Galaxy S9+. Презентація пройшла в Барселоні на Міжнародному мобільному конгресі, інформує УНН з посиланням на YouTube-канал Samsung Ukraine.
Корпорація Samsung у Барселоні під час презентації компанії у рамках Mobile World Congress 2018 презентувала нові флагманські смартфони Samsung Galaxy S9 і S9+.
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Дизайн гаджетів відрізняється від попереднього покоління флагманів лише тим, що елементи задньої панелі розташовані вертикально. Сканер відбитків пальців знаходиться під модулем камери, що вирішує проблему забруднення об'єктива.
Розроблені на базі 10-нанометрового процесора нові моделі оснащені 8-ядерним процесором. Смартфон Galaxy S9 має діагональ 5,8 дюймів, оперативну пам’ять 4 Гб і вбудовану пам’ять 64 Гб. Діагональ Galaxy S9 + складає 6,2 дюйма, смартфон має оперативну пам’ять 6 Гб і представлений у двох версіях: з 64 Гб вбудованої пам’яті і з 256 Гб. При цьому пам’ять смартфонів можна розширити до 400 Гб за допомогою карти Micro SD. Новинки також отримали поліпшену подвійну 12-мегапіксельну камеру з режимом сверхзамедленним зйомки і високою чутливістю і фронтальну камеру 8 Мп.
Нагадаємо, в умовах скорочення ринку американський технологічний гігант Apple зміг у четвертому кварталі 2017 року обійти свого найбільшого конкурента південнокорейську транснаціональну корпорацію Samsung за кількістю проданих смартфонів. Утім, Samsung все ж зберіг лідерство за підсумками 2017 року.
https://youtu.be/5_-NKRVn7IQ