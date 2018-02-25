Samsung представила новые смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62311 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 75716 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 78449 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107047 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100304 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104517 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111501 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117080 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122783 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134295 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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7 марта, 19:45 • 196627 просмотра
Актуальное
Samsung представила новые смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+

Samsung представила новые смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+

Киев  •  УНН

 • 10802 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Южнокорейский технологический гигант Samsung в воскресенье представил новые смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+. Презентация прошла в Барселоне на Международном мобильном конгрессе, передает УНН со ссылкой на YouTube-канал Samsung Ukraine.

Корпорация Samsung в Барселоне во время презентации компании в рамках Mobile World Congress 2018 представила новые флагманские смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+.

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Дизайн гаджетов отличается от предыдущего поколения флагманов тем, что элементы задней панели расположены вертикально. Сканер отпечатков пальцев находится под модулем камеры, решает проблему загрязнения объектива.

Разработанные на базе 10-нанометрового процессора новые модели оснащены 8-ядерным процессором. Смартфон Galaxy S9 имеет диагональ 5,8 дюймов, оперативную память 4 Гб и встроенную память 64 Гб. Диагональ Galaxy S9+ составляет 6,2 дюйма, смартфон имеет оперативную память 6 Гб и представлен в двух версиях: с 64 Гб встроенной памяти и с 256 Гб. При этом память смартфонов можно расширить до 400 Гб с помощью карты Micro SD. Новинки также получили улучшенную двойную 12-мегапиксельную камеру с режимом сверхзамедленным съемки и высокой чувствительностью и фронтальную камеру 8 Мп.

Напомним, в условиях сокращения рынка американский технологический гигант Apple смог в четвертом квартале 2017 обойти своего крупнейшего конкурента южнокорейскую транснациональную корпорацию Samsung по количеству проданных смартфонов. Впрочем, Samsung все же сохранил лидерство по итогам 2017 года.

https://youtu.be/5_-NKRVn7IQ

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