Samsung представила новые смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Южнокорейский технологический гигант Samsung в воскресенье представил новые смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+. Презентация прошла в Барселоне на Международном мобильном конгрессе, передает УНН со ссылкой на YouTube-канал Samsung Ukraine.
Корпорация Samsung в Барселоне во время презентации компании в рамках Mobile World Congress 2018 представила новые флагманские смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+.
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Дизайн гаджетов отличается от предыдущего поколения флагманов тем, что элементы задней панели расположены вертикально. Сканер отпечатков пальцев находится под модулем камеры, решает проблему загрязнения объектива.
Разработанные на базе 10-нанометрового процессора новые модели оснащены 8-ядерным процессором. Смартфон Galaxy S9 имеет диагональ 5,8 дюймов, оперативную память 4 Гб и встроенную память 64 Гб. Диагональ Galaxy S9+ составляет 6,2 дюйма, смартфон имеет оперативную память 6 Гб и представлен в двух версиях: с 64 Гб встроенной памяти и с 256 Гб. При этом память смартфонов можно расширить до 400 Гб с помощью карты Micro SD. Новинки также получили улучшенную двойную 12-мегапиксельную камеру с режимом сверхзамедленным съемки и высокой чувствительностью и фронтальную камеру 8 Мп.
Напомним, в условиях сокращения рынка американский технологический гигант Apple смог в четвертом квартале 2017 обойти своего крупнейшего конкурента южнокорейскую транснациональную корпорацию Samsung по количеству проданных смартфонов. Впрочем, Samsung все же сохранил лидерство по итогам 2017 года.
https://youtu.be/5_-NKRVn7IQ