Samsung запатентовала стилус с камерой и оптическим зумом

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 75958 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100976 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 135630 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134140 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131502 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125960 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163355 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117912 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141502 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145332 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сколько новорожденных зарегистрировано за неделю в Украине: в Минюсте ответили

Сколько новорожденных зарегистрировано за неделю в Украине: в Минюсте ответили

8 марта, 14:07 • 29645 просмотра
Удар рф по Доброполью: количество раненых возросло до 47

Удар рф по Доброполью: количество раненых возросло до 47

8 марта, 14:55 • 44416 просмотра
В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

8 марта, 15:58 • 50816 просмотра
Трагический случай в Одесской области: 16-летний парень погиб во время фотографирования с ружьем

Трагический случай в Одесской области: 16-летний парень погиб во время фотографирования с ружьем

17:14 • 41017 просмотра
Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

17:53 • 31364 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 128254 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 163354 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 174437 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 185521 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 243178 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 135627 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 101059 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 105446 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 108264 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 107796 просмотра
Актуальное
Samsung запатентовала стилус с камерой и оптическим зумом

Samsung запатентовала стилус с камерой и оптическим зумом

Киев  •  УНН

 • 11004 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Компания Samsung запатентовала стилус для смартфона со встроенной камерой и системой линз. Благодаря такому расположению в камере стилуса можно реализовать объектив с большой кратностью, а получаемые снимки можно передавать на смартфон через беспроводную связь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Patently Mobile.

В последние годы средняя толщина смартфонов постоянно уменьшалась и на сегодняшний день многие смартфоны имеют толщину 7–8 миллиметров. Это значительно усложняет проектирование устройства, потому что некоторые компоненты сложно разместить в столь тонком корпусе. В частности, в тонком корпусе сложно разместить камеру, из-за чего производителям пришлось идти на компромиссные с точки зрения дизайна или технически сложные конструкции.

К примеру, многие разработчики стали выносить камеру в отдельный модуль, выпирающий над задней поверхностью смартфона. Другие стали создавать альтернативные схемы расположения линз. Например, Oppo недавно представила конструкцию модуля камеры с отражателем, посылающим падающий на объектив свет под углом 90 градусов к системе линз, расположенной не поперек корпуса, а вдоль него. Благодаря этому инженерам удалось реализовать в таком модуле десятикратный оптический зум.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Samsung извинилась перед сотрудниками, получившими онкозаболевания на производстве

Инженеры Samsung разработали другую концепцию, позволяющую реализовать в смартфоне объектив с большой кратностью, не увеличивая его толщину. Вместо того, чтобы размещать камеру в самом гаджете, разработчики предложили переместить ее в стилус, используемый в некоторых смартфонах, таких как Galaxy Note.

В верхней части стилуса авторы предложили размещать объектив, причем они создали две схемы: в одной из них объектив располагается в торце стилуса, а во второй на боковой грани вблизи торца:

Под объективом располагается система подвижных и неподвижных линз, обеспечивающая переменное фокусное расстояние (зум). Под системой располагается фотоматрица, а под ней контроллер. Кроме того, в некоторых схемах описан аккумулятор для питания компонентов. Предполагается, что пользователь сможет вынимать стилус из смартфона и делать снимок, после чего стилус будет передавать снимок на смартфон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Samsung предложили начать в Украине совместное производство

Обычно большинство патентов, получаемых компаниями, остаются не реализованными в виде реальных устройств. Однако стоит отметить, что представленная концепция не выглядит далекой от реализации, потому что в серийном смартфоне Samsung Galaxy Note 9 уже есть похожий стилус с управляющим микроконтроллером, поддержкой Bluetooth и аккумулятором, заряжаемым от смартфона.

Как сообщал УНН, ранее Samsung не только патентовал но и реализовывал необычные оптические схемы в своих смартфонах. К примеру, в 2018 году компания представила смартфоны Galaxy S9, S9 + и Note, в которых основной модуль камеры оснащен механической диафрагмой с переменным относительным отверстием.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости МираТехнологии

Обратиться по вопросам размещения рекламы