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Саміт миру: прем'єр Швеції підтвердив Зеленському свою участь

Саміт миру: прем'єр Швеції підтвердив Зеленському свою участь

Київ • УНН

 • 108147 перегляди

Президент Зеленський обговорив нагальні потреби України у протиповітряній обороні та наступний пакет оборонної допомоги Швеції з прем'єр-міністром Швеції Крістерссоном, який підтвердив, що візьме участь у майбутніх самітах щодо України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив нагальні потреби України у протиповітряній обороні та наступний пакет оборонної допомоги Швеції з прем'єр-міністром країни Ульфом Крістерссоном, який також підтвердив участь у майбутньому Саміті миру, пише УНН.

Деталі

"Провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Обговорили наповнення наступного пакету оборонної підтримки від Швеції. Розповів про нагальні потреби України, особливо щодо систем ППО. І радий, що Швеція працює над конкретними кроками зі зміцнення нашого повітряного щита", - написав Зеленський у X.

З його слів, "також обговорили підготовку до саміту Україна – Північна Європа, що відбудеться незабаром, і Саміту миру у Швейцарії". "Я радий, що Премʼєр-міністр підтвердив свою участь у ньому", - вказав Президент.

Швейцарія прийме Саміт миру в Україні 15-16 червня: розповіла про запрошених та мету конференції02.05.24, 13:24 • 22917 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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