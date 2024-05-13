Саммит мира: премьер Швеции подтвердил Зеленскому свое участие в Саммите мира

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил насущные потребности Украины в противовоздушной обороне и следующий пакет оборонной помощи Швеции с премьер-министром страны Ульфом Кристерссоном, который также подтвердил участие в предстоящем Саммите мира, пишет УНН.

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"Провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Обсудили наполнение следующего пакета оборонной поддержки от Швеции. Рассказал о насущных потребностях Украины, особенно по системам ПВО. И рад, что Швеция работает над конкретными шагами по укреплению нашего воздушного щита", - написал Зеленский в X.

По его словам, "также обсудили подготовку к саммиту Украина - Северная Европа, который состоится вскоре, и Саммиту мира в Швейцарии". "Я рад, что Премьер-министр подтвердил свое участие в нем", - указал Президент.

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