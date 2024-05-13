Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
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У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Саммит мира: премьер Швеции подтвердил Зеленскому свое участие в Саммите мира
Продолжение строительства метро на столичном Виноградоре: Киевметрополитен объявил тендер
Минфин: с начала полномасштабного вторжения предприниматели получили кредиты на сумму 213,2 млрд грн
Третья "ЧС" в тылу россиян в Луганской области за неделю: Лысогор рассказал о последствиях для захватчиков от взрыва склада с БК в оккупированном Сорокино
Мариупольцы жалуются, что уже месяц канализационные стоки текут к морю
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Reuters: потерянные европейские продажи "Газпрома" не могут быть компенсированы Китаем
Силы обороны уничтожили вражеский вертолет Ка-52 "Аллигатор"
С севера Харьковщины эвакуировали 5700 человек, сегодня планируется эвакуировать еще 1600 человек - ОГА
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Саммит мира: премьер Швеции подтвердил Зеленскому свое участие в Саммите мира
Президент Зеленский обсудил насущные потребности Украины в противовоздушной обороне и следующий пакет оборонной помощи Швеции с премьер-министром Швеции Кристерссоном, который подтвердил, что примет участие в будущих саммитах по Украине.
Продолжение строительства метро на столичном Виноградоре: Киевметрополитен объявил тендер
КП "Киевский метрополитен" объявил тендер стоимостью почти 14 миллиардов гривен на продолжение строительства Сырецко-Печерской линии метро в направлении жилого массива Виноградарь.
Минфин: с начала полномасштабного вторжения предприниматели получили кредиты на сумму 213,2 млрд грн
С начала полномасштабного вторжения в Украину предпринимателям было предоставлено 53 212 кредитов на общую сумму 213,2 млрд грн, при этом государственные банки предоставили 39 700 кредитов на сумму 108,4 млрд грн.
Третья "ЧС" в тылу россиян в Луганской области за неделю: Лысогор рассказал о последствиях для захватчиков от взрыва склада с БК в оккупированном Сорокино
В оккупированном Сорокино (Краснодон) взорвался склад с боеприпасами - это уже третий подобный инцидент в российском тылу на Луганщине за неделю, что ограничивает поставки топлива и боеприпасов для оккупантов.
Мариупольцы жалуются, что уже месяц канализационные стоки текут к морю
Жители оккупированного Мариуполя жалуются на утечки канализационных стоков, которые уже месяц текут в Азовское море, нанося экологический ущерб экосистеме города.
Армия рф сбросила на белгородскую область еще 5 авиабомб за последние дни
За последние 4 дня российские войска сбросили еще 5 бомб на белгородскую область, в том числе ФАБ-500 и ФАБ-250 в разных селах, что привело к эвакуации и повреждению имущества.
Reuters: потерянные европейские продажи "Газпрома" не могут быть компенсированы Китаем
Газпром, когда-то самая прибыльная компания россии, сталкивается с длительным периодом низких показателей из-за потери продаж газа в Европу, пытаясь компенсировать это за счет внутреннего рынка и экспорта в Китай.
Силы обороны уничтожили вражеский вертолет Ка-52 "Аллигатор"
Украинские военные уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" стоимостью 16 миллионов долларов.
С севера Харьковщины эвакуировали 5700 человек, сегодня планируется эвакуировать еще 1600 человек - ОГА
На Волчанском направлении армия, по северу и по Липецком направлении рф осуществляет попытки наступления. Украинские защитники сдерживают врага по этим направлениям. Отбито за последнее время около 15 вражеских атак. В то же время 30 волонтерских групп работают на соответствующих направлениях для проведения эвакуации населения.
Удар по инвестиционному климату: как недобросовестные должники воюют с иностранными инвесторами
После заключения соглашения на управление портовым терминалом "Олимпикс" Транс Ойл столкнулась с проблемой - кто-то упорно не желает, чтобы этот актив эффективно управлялся. В адрес одного из основателей Транс Ойл посыпались обвинения в сотрудничестве с РФ.