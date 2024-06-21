Рух через ДніпроГЕС перекриють: що відомо
Київ • УНН
Рух Дніпровською ГЕС тимчасово обмежують.
Рух Дніпровською ГЕС тимчасово обмежують, повідомили у п'ятницю у Запорізькій ОВА, пише УНН.
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"У зв’язку з проведенням ремонтних робіт рух греблею Дніпровської ГЕС буде перекритий протягом вихідних днів", - ідеться у повідомленні ОВА у Telegram і перечислюється години обмежень:
- 22 червня з 08:00 по 19:00;
- 23 червня з 08:00 по 15:00.
Як вказано, обʼїзд здійснюватиметься через Арковий міст острову Хортиця, а також, через Нові мости та міст імені Преображенського.
У Запоріжжі відновили дорожній рух через ДніпроГЕС - ОВА 05.06.24, 16:28 • 16214 переглядiв