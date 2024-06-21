Движение через ДнепроГЭС перекроют: что известно

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Россия держит в Черном и Азовском морях четыре ракетоносителя, общий залп-до 28»калибров"

Россия держит в Черном и Азовском морях четыре ракетоносителя, общий залп-до 28»калибров"

  •  38206 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

  •  124621 просмотра
Украина может использовать предоставленное США оружие не только на российской территории возле Харьковской области - Пентагон

Украина может использовать предоставленное США оружие не только на российской территории возле Харьковской области - Пентагон

  •  60850 просмотра
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

  •  113149 просмотра
Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

  •  107314 просмотра
публикации
Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

  •  107314 просмотра
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

  •  113149 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

  •  124621 просмотра
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

20 июня 2024, 13:31  •  129112 просмотра
Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

20 июня 2024, 08:38  •  132084 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Владел каждой сценой, в которой был: Дональд Сазерленд не играл боевиков или влюбленных героев, но был настоящим гарантом качества - WP

Владел каждой сценой, в которой был: Дональд Сазерленд не играл боевиков или влюбленных героев, но был настоящим гарантом качества - WP

  •  16579 просмотра
Всемирный день жирафа, Международный день йоги, день скейтбординга. Что еще можно отметить 21 июня

Всемирный день жирафа, Международный день йоги, день скейтбординга. Что еще можно отметить 21 июня

  •  69255 просмотра
Queen продает музыкальный каталог Sony Music за более чем миллиард долларов - СМИ

Queen продает музыкальный каталог Sony Music за более чем миллиард долларов - СМИ

  •  66484 просмотра
20 июня: День летнего солнцестояния, Всемирный День защиты слонов в зоопарках

20 июня: День летнего солнцестояния, Всемирный День защиты слонов в зоопарках

20 июня 2024, 03:03  •  103330 просмотра
Джастин Тимберлейк арестован за вождение в нетрезвом виде в Нью-Йорке

Джастин Тимберлейк арестован за вождение в нетрезвом виде в Нью-Йорке

19 июня 2024, 15:14  •  102596 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Движение через ДнепроГЭС перекроют: что известно

Движение через ДнепроГЭС перекроют: что известно

Киев  •  УНН

21 июня 2024, 12:11  •  6904 просмотра

Read in English

Движение по Днепровской ГЭС временно ограничивают.

Движение по Днепровской ГЭС временно ограничивают, сообщили в пятницу в Запорожской ОВА, пишет УНН.

Детали

"В связи с проведением ремонтных работ движение плотиной Днепровской ГЭС будет перекрыто в течение выходных дней", - говорится в сообщении ОВА в Telegram и перечисляется часы ограничений:

  • 22 июня с 08: 00 по 19:00;
  • 23 июня с 08:00 по 15:00.

Как указано, объезд будет осуществляться через Арочный мост острова Хортица, а также через Новые мосты и мост имени Преображенского.

В Запорожье возобновили дорожное движение через ДнепроГЭС - ОВА5 июня 2024, 13:28 • 15917 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
dneprДнепр (река)
zaporozheЗапорожье
Совет ЕС согласовал старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой: запланировано начать до председательства Венгрии
  •  59014 просмотра

Совет ЕС согласовал старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой: запланировано начать до председательства Венгрии

Эксклюзив
Публичные высказывания депутата о конкретном уголовном деле - это давление на суд - Чумак
  •  70103 просмотра

Публичные высказывания депутата о конкретном уголовном деле - это давление на суд - Чумак

Эксклюзив
Черниговская ОВА не предлагала агрохолдингам присоединиться к ремонту дорог, которые они разрушают своим транспортом
  •  64192 просмотра

Черниговская ОВА не предлагала агрохолдингам присоединиться к ремонту дорог, которые они разрушают своим транспортом

Эксклюзив
Что известно о суббоэкспрессах, которыми рф, вероятно, начала оснащать ракеты Х-101 – ответ экспертов
20 июня 2024, 11:36  •  108821 просмотра

Что известно о суббоэкспрессах, которыми рф, вероятно, начала оснащать ракеты Х-101 – ответ экспертов

Эксклюзив
Директор НАБУ назвал свой отчет перед нардепами преждевременным и, вероятно, не явится на доклад
20 июня 2024, 11:23  •  104782 просмотра

Директор НАБУ назвал свой отчет перед нардепами преждевременным и, вероятно, не явится на доклад

Эксклюзив
Во втором полугодии курс может достичь более 42 гривны за доллар - эксперт
20 июня 2024, 08:48  •  107876 просмотра

Во втором полугодии курс может достичь более 42 гривны за доллар - эксперт

Эксклюзив
Наказание компаний, которые не платят налоги в том числе из-за серого экспорта, должно быть публичным и громким - эксперт
20 июня 2024, 08:06  •  96647 просмотра

Наказание компаний, которые не платят налоги в том числе из-за серого экспорта, должно быть публичным и громким - эксперт

Эксклюзив
Начат сбор подписей за отставку Костина с должности Генпрокурора
20 июня 2024, 07:57  •  67681 просмотра

Начат сбор подписей за отставку Костина с должности Генпрокурора

Эксклюзив
В Украине необходимо ввести платные дороги для крупногабаритного транспорта - эксперт
20 июня 2024, 07:10  •  55531 просмотра

В Украине необходимо ввести платные дороги для крупногабаритного транспорта - эксперт

В столице изуродовали могилы погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко
20 июня 2024, 06:59  •  36428 просмотра

В столице изуродовали могилы погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко

Популярные

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

  •  107314 просмотра
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

  •  113149 просмотра
Украина может использовать предоставленное США оружие не только на российской территории возле Харьковской области - Пентагон

Украина может использовать предоставленное США оружие не только на российской территории возле Харьковской области - Пентагон

  •  60850 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

  •  124621 просмотра
Россия держит в Черном и Азовском морях четыре ракетоносителя, общий залп-до 28»калибров"

Россия держит в Черном и Азовском морях четыре ракетоносителя, общий залп-до 28»калибров"

  •  38206 просмотра

Публикации

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

  •  107314 просмотра
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

  •  113149 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

  •  124621 просмотра
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

20 июня 2024, 13:31  •  129112 просмотра
Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

20 июня 2024, 08:38  •  132084 просмотра

Война

Для украинцев на оккупированных территориях ввели специальные условия поступления на магистратуру: что известно

Для украинцев на оккупированных территориях ввели специальные условия поступления на магистратуру: что известно

  •  0 просмотра
В Одесской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Одесской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

  •  0 просмотра
Враг активизировался на Лиманском направлении, идут три боя в направлениях Торецка и Северного - Генштаб

Враг активизировался на Лиманском направлении, идут три боя в направлениях Торецка и Северного - Генштаб

  •  2364 просмотра
Враг атаковал инфраструктуру Кривого Рога, возник пожар - ОВА

Враг атаковал инфраструктуру Кривого Рога, возник пожар - ОВА

  •  8932 просмотра
Новая серия взрывов прогремела в Харькове: вероятно, есть попадание за пределами города - СМИ

Новая серия взрывов прогремела в Харькове: вероятно, есть попадание за пределами города - СМИ

  •  11857 просмотра

политика

Украина и Польша завершают работу над соглашением по безопасности: в ОП ожидают подписания "в ближайшее время"

Украина и Польша завершают работу над соглашением по безопасности: в ОП ожидают подписания "в ближайшее время"

  •  7359 просмотра
Программу кэшбэка "Покупай украинское" планируется запустить в начале сентября-Свириденко

Программу кэшбэка "Покупай украинское" планируется запустить в начале сентября-Свириденко

  •  21384 просмотра
Консультации по техническим деталям передачи Украине средств из замороженных российских активов уже началась - Пышный

Консультации по техническим деталям передачи Украине средств из замороженных российских активов уже началась - Пышный

  •  23757 просмотра
Шмыгаль назвал следующий шаг после старта переговоров о вступлении в ЕС 25 июня

Шмыгаль назвал следующий шаг после старта переговоров о вступлении в ЕС 25 июня

  •  23768 просмотра
Правительство утвердило законопроект о создании единой информационной системы социальной сферы-Шмыгаль

Правительство утвердило законопроект о создании единой информационной системы социальной сферы-Шмыгаль

  •  25021 просмотра

Война

Для украинцев на оккупированных территориях ввели специальные условия поступления на магистратуру: что известно

Для украинцев на оккупированных территориях ввели специальные условия поступления на магистратуру: что известно

  •  0 просмотра
В Одесской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Одесской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

  •  0 просмотра
Враг активизировался на Лиманском направлении, идут три боя в направлениях Торецка и Северного - Генштаб

Враг активизировался на Лиманском направлении, идут три боя в направлениях Торецка и Северного - Генштаб

  •  2364 просмотра
Враг атаковал инфраструктуру Кривого Рога, возник пожар - ОВА

Враг атаковал инфраструктуру Кривого Рога, возник пожар - ОВА

  •  8932 просмотра
Новая серия взрывов прогремела в Харькове: вероятно, есть попадание за пределами города - СМИ

Новая серия взрывов прогремела в Харькове: вероятно, есть попадание за пределами города - СМИ

  •  11857 просмотра

политика

Украина и Польша завершают работу над соглашением по безопасности: в ОП ожидают подписания "в ближайшее время"

Украина и Польша завершают работу над соглашением по безопасности: в ОП ожидают подписания "в ближайшее время"

  •  7359 просмотра
Программу кэшбэка "Покупай украинское" планируется запустить в начале сентября-Свириденко

Программу кэшбэка "Покупай украинское" планируется запустить в начале сентября-Свириденко

  •  21384 просмотра
Консультации по техническим деталям передачи Украине средств из замороженных российских активов уже началась - Пышный

Консультации по техническим деталям передачи Украине средств из замороженных российских активов уже началась - Пышный

  •  23757 просмотра
Шмыгаль назвал следующий шаг после старта переговоров о вступлении в ЕС 25 июня

Шмыгаль назвал следующий шаг после старта переговоров о вступлении в ЕС 25 июня

  •  23768 просмотра
Правительство утвердило законопроект о создании единой информационной системы социальной сферы-Шмыгаль

Правительство утвердило законопроект о создании единой информационной системы социальной сферы-Шмыгаль

  •  25021 просмотра

Новости Бизнеса

В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

20 июня 2024, 11:46  •  46176 просмотра
Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

18 июня 2024, 07:17  •  103606 просмотра
Меценат Олег Крот планирует восстановить военный университет в Украине для усиления обороноспособности и развития профармии

Меценат Олег Крот планирует восстановить военный университет в Украине для усиления обороноспособности и развития профармии

17 июня 2024, 12:25  •  105858 просмотра

Экономика

С начала года Госслужба занятости трудоустроила 33 тыс. переселенцев - Свириденко

С начала года Госслужба занятости трудоустроила 33 тыс. переселенцев - Свириденко

  •  6964 просмотра
Программу кэшбэка "Покупай украинское" планируется запустить в начале сентября-Свириденко

Программу кэшбэка "Покупай украинское" планируется запустить в начале сентября-Свириденко

  •  21384 просмотра
Консультации по техническим деталям передачи Украине средств из замороженных российских активов уже началась - Пышный

Консультации по техническим деталям передачи Украине средств из замороженных российских активов уже началась - Пышный

  •  23757 просмотра
С начала войны Украина привлекла более 85 млрд долларов помощи - Свириденко

С начала войны Украина привлекла более 85 млрд долларов помощи - Свириденко

  •  9999 просмотра
Кабмин утвердил программу энергоэффективности и усиления устойчивости энергосистемы Украины на 759 млн гривен

Кабмин утвердил программу энергоэффективности и усиления устойчивости энергосистемы Украины на 759 млн гривен

  •  25370 просмотра

Киев

Воздушные силы ПВО ночью сбили четыре управляемых авиаракета

Воздушные силы ПВО ночью сбили четыре управляемых авиаракета

  •  33558 просмотра
Вандализм на могилах погибших украинских воинов: задержанной назначат судебно-психиатрическую экспертизу

Вандализм на могилах погибших украинских воинов: задержанной назначат судебно-психиатрическую экспертизу

  •  33176 просмотра
Одного из нападавших на священника в Киеве в 2015-м году приговорили к 15 годам тюрьмы

Одного из нападавших на священника в Киеве в 2015-м году приговорили к 15 годам тюрьмы

20 июня 2024, 13:39  •  32668 просмотра
Надругательство над могилами погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко: подозреваемую женщину задержали

Надругательство над могилами погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко: подозреваемую женщину задержали

20 июня 2024, 11:22  •  34027 просмотра
Не придерживался безопасного интервала: на Киевщине водитель "Volkswagen" сбил 14-летнего велосипедиста

Не придерживался безопасного интервала: на Киевщине водитель "Volkswagen" сбил 14-летнего велосипедиста

20 июня 2024, 10:05  •  34719 просмотра