Движение через ДнепроГЭС перекроют: что известно

Движение по Днепровской ГЭС временно ограничивают, сообщили в пятницу в Запорожской ОВА, пишет УНН.

Детали

"В связи с проведением ремонтных работ движение плотиной Днепровской ГЭС будет перекрыто в течение выходных дней", - говорится в сообщении ОВА в Telegram и перечисляется часы ограничений:

22 июня с 08: 00 по 19:00;

23 июня с 08:00 по 15:00.

Как указано, объезд будет осуществляться через Арочный мост острова Хортица, а также через Новые мосты и мост имени Преображенского.

В Запорожье возобновили дорожное движение через ДнепроГЭС - ОВА