Движение через ДнепроГЭС перекроют: что известно
Киев • УНН
Движение по Днепровской ГЭС временно ограничивают.
Движение по Днепровской ГЭС временно ограничивают, сообщили в пятницу в Запорожской ОВА, пишет УНН.
Детали
"В связи с проведением ремонтных работ движение плотиной Днепровской ГЭС будет перекрыто в течение выходных дней", - говорится в сообщении ОВА в Telegram и перечисляется часы ограничений:
- 22 июня с 08: 00 по 19:00;
- 23 июня с 08:00 по 15:00.
Как указано, объезд будет осуществляться через Арочный мост острова Хортица, а также через Новые мосты и мост имени Преображенского.
В Запорожье возобновили дорожное движение через ДнепроГЭС - ОВА5 июня 2024, 13:28 • 15917 просмотров
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