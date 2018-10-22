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РПЦ вимагає від Константинополя вибачень за шкоду світовому православ'ю

РПЦ вимагає від Константинополя вибачень за шкоду світовому православ'ю

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Російська православна церква сподівається, що Константинопольський патріархат "усвідомлює наслідки своїх дій" щодо України. Про це сказав у понеділок журналістам прес-секретар патріарха Московського і всієї Русі священик Олександр Волков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Шлях, на який став Константинополь може стати дуже важким для всього світового православ'я і для віруючих на Україні. Але важка ситуація може дуже швидко вирішитися, якщо Константинополь встане на шлях діалогу", - зазначив він.

За його словами, Російська церква має намір і далі дотримуватися зайнятої позиції, "стояти в істині", і єдиною можливістю для початку діалогу може бути "усвідомлення помилковості своїх дій Константинопольським патріархатом і принесення вибачень за ті дії, які вже завдали істотної шкоди всьому світовому православ'ю" .

Як повідомляв УНН, 15 жовтня РПЦ оголосила про розрив євхаристійного спілкування з Константинопольським патріархатом після того, як він підтвердив намір надати автокефалію єдиній українській церкві. Константинополь зі свого боку відмовився від розриву відносин із РПЦ.

Нагадаємо, Білоруська ПЦ як частина РПЦ розриває відносини з Константинополем

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Раніше, Синод РПЦ (Російської православної церкви - ред.) Визнав неможливим подальше євхаристійне спілкування з Константинополем.

Нагадаємо, Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив, що найближчим часом буде скликано Архієрейський собор для об'єднання трьох церков.

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Нагадаємо, раніше, 11 жовтня, священний Синод Константинопольського патріархату підтвердив вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський патріархат приступив до надання автокефалії церкві України.

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