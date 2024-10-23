Розстріляв цивільного під час окупації Київщини: російський військовий отримав підозру
Київ • УНН
Під час окупації Мощуна російський солдат застрелив мирного жителя, який гасив пожежу. Військовому повідомлено про підозру у порушенні законів війни та умисному вбивстві.
Поліцейські повідомили про підозру російському військовому, який стріляв у мирних жителів під час окупації селища Мощун Київської області. Тоді одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН.
За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації села Мощун Бучанського району Київської області росіянин "патрулював" місцевість разом з двома іншими військовослужбовцями зс рф.
Вони побачили, як неподалік приватного подвір’я двоє місцевих жителів намагаються загасити палаючий вантажний мікроавтобус.
Наблизившись до них, окупант без попередження відкрив вогонь із автоматичної зброї - здійснив щонайменше п’ять прицільних пострілів.
Від отриманих вогнепальних поранень один чоловік помер на місці, інший – отримавши поранення, впав на землю і таким чином залишився живим
Як наголосили в ОГП, потерпілі місцеві жителі були цивільними особами та не брали участі у збройному конфлікті. У них були відсутні будь-яка зброя, знаряддя чи засоби, що могли б виправдати застосування до них насильства.
Військовослужбовцю зс рф повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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