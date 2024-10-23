Расстрелял гражданского во время оккупации Киевщины: российский военный получил подозрение

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Во время оккупации Мощуна российский солдат застрелил мирного жителя, который тушил пожар. Военному сообщено о подозрении в нарушении законов войны и умышленном убийстве.

Полицейские сообщили о подозрении российскому военному, который стрелял в мирных жителей во время оккупации поселка Мощун Киевской области. Тогда один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

По данным следствия, в марте 2022 года во время оккупации села Мощун Бучанского района Киевской области россиянин "патрулировал" местность вместе с двумя другими военнослужащими вс рф.

Они увидели, как неподалеку частного двора двое местных жителей пытаются потушить горящий грузовой микроавтобус.

Приблизившись к ним, оккупант без предупреждения открыл огонь из автоматического оружия - совершил не менее пяти прицельных выстрелов.

От полученных огнестрельных ранений один мужчина скончался на месте, другой - получив ранения, упал на землю и таким образом остался жив

- рассказали в Офисе Генпрокурора.

Как отметили в ОГП, пострадавшие местные жители были гражданскими лицами и не участвовали в вооруженном конфликте. У них отсутствовали любое оружие, орудия или средства, которые могли бы оправдать применение к ним насилия.

 Военнослужащему ВС рф сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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