Расстрелял гражданского во время оккупации Киевщины: российский военный получил подозрение
Киев • УНН
Во время оккупации Мощуна российский солдат застрелил мирного жителя, который тушил пожар. Военному сообщено о подозрении в нарушении законов войны и умышленном убийстве.
Полицейские сообщили о подозрении российскому военному, который стрелял в мирных жителей во время оккупации поселка Мощун Киевской области. Тогда один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.
По данным следствия, в марте 2022 года во время оккупации села Мощун Бучанского района Киевской области россиянин "патрулировал" местность вместе с двумя другими военнослужащими вс рф.
Они увидели, как неподалеку частного двора двое местных жителей пытаются потушить горящий грузовой микроавтобус.
Приблизившись к ним, оккупант без предупреждения открыл огонь из автоматического оружия - совершил не менее пяти прицельных выстрелов.
От полученных огнестрельных ранений один мужчина скончался на месте, другой - получив ранения, упал на землю и таким образом остался жив
Как отметили в ОГП, пострадавшие местные жители были гражданскими лицами и не участвовали в вооруженном конфликте. У них отсутствовали любое оружие, орудия или средства, которые могли бы оправдать применение к ним насилия.
Военнослужащему ВС рф сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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