Розглянемо рішення щодо примусової евакуації родин із дітьми з 3 населених пунктів Золочівської громади - Синєгубов
Київ • УНН
Рада оборони розгляне рішення про примусову евакуацію сімей з дітьми з Олександрівки, Тимофіївки та Відродженівська Золочівської громади Харківської області через їхню близькість до російського кордону та щоденні ворожі обстріли.
На Раді оборони розглянуть рішення щодо примусової евакуації родин із дітьми з Олександрівки, Тимофіївки та Відродженівська Золочівської громади. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
Синєгубов повідомив, що на Харківщині за добу ворог застосував близько 40 КАБів. Під прицілом Вовчанська, Липецька та Старосалтівська громади. Влучання 4 ворожих КАБів зафіксували у Куп’янській громаді.
Щодо Олександрівки, Тимофіївки та Відродженівська Золочівської громади. Розглянемо на Раді оборони рішення щодо примусової евакуації родин із дітьми. Адже ці населені пункти знаходяться близько до кордону з рф та щодня потерпають від ворожих обстрілів,
Окрім того, він зазначив, що ситуація з пожежами в лісах від ворожих обстрілів складна. Ліквідація пожеж ускладнюється високою мінною небезпекою для рятувальників. Головне завдання - захистити від вогню населені пункти поряд.
Доповнення
4 червня Синєгубов повідомляв, що всього з прифронтових міст Харківщини евакуйовано 11 тисяч людей, їх розміщують у гуртожитках вищих навчальних закладів. На цей час зарезервовано ще близько 10 тисяч місць для евакуйованих.