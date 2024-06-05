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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рассмотрим решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 3 населенных пунктов Золочевской общины - Синегубов

Рассмотрим решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 3 населенных пунктов Золочевской общины - Синегубов

Киев  •  УНН

5 июня 2024, 14:13  •  8861 просмотра

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Совет обороны рассмотрит решение о принудительной евакуации семей с детьми из Александровки, тимофеевки и Возрожденовской Золочевской общины Харьковской области из-за их близости к российской границе и ежедневных вражеских обстрелов.

На Совете обороны рассмотрят решение о принудительной эвакуации семей с детьми из Александровки, тимофеевки и Возрожденовской Золочевской общины. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Синегубов сообщил, что на Харьковщине за сутки враг применил около 40 Кабов. Под прицелом Волчанская, Липецкая и Старосалтовская общины. Попадание 4 вражеских Кабов зафиксировали в Купянской общине.

Относительно Александровки, тимофеевки и Возрожденовское Золочевской общины. Рассмотрим на Совете обороны решение о принудительной эвакуации семей с детьми. Ведь эти населенные пункты находятся близко к границе с рф и ежедневно страдают от вражеских обстрелов,

- сообщил Синегубов.

Кроме того, он отметил, что ситуация с пожарами в лесах от вражеских обстрелов сложная. Ликвидация пожаров осложняется высокой минной опасностью для спасателей. Главная задача-защитить от огня населенные пункты рядом.

Дополнение

4 июня Синегубов сообщал, что всего из прифронтовых городов Харьковщины эвакуированы 11 тысяч человек, их размещают в общежитиях высших учебных заведений. В настоящее время зарезервировано еще около 10 тысяч мест для эвакуированных.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоВойна
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
kharkivХарьков
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