Російські диверсанти хотіли вчинити теракт на Чорнобильській АЕС - Подоляк
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Під час нападу Росії на Україну диверсанти хотіли вчинити терористичний акт на Чорнобильській АЕС. Про це під час брифінгу повідомив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк, передає кореспондент УНН.
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“Декілька ДРГ Російської Федерації хотіли вчинити терористичний акт на Чорнобильській АЕС, спричинити потужно екологічну катастрофу”, — сказав Подоляк.
За його словами, РФ хоче завдати руйнування екологічного характеру.
Доповнення
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що війська окупантів із території Білорусі увійшли до зони Чорнобильської АЕС.
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що російські окупаційні сили намагаються захопити Чорнобильську АЕС.
Контекст
Сьогодні о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі.
Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану на всій території України.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.
На всій території України ввели воєнний стан.