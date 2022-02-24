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15 марта, 19:03 • 94289 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 126280 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109390 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100332 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 96180 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 83998 просмотра

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Российские диверсанты хотели совершить теракт на Чернобыльской АЭС - Подоляк

Российские диверсанты хотели совершить теракт на Чернобыльской АЭС - Подоляк

Киев • УНН

 • 153158 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Во время нападения России на Украину диверсанты хотели совершить террористический акт на Чернобыльской АЭС. Об этом во время брифинга сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Несколько ДРГ Российской Федерации хотели совершить террористический акт на Чернобыльской АЭС, вызвать мощно экологическую катастрофу”, — сказал Подоляк.

По его словам, РФ хочет нанести разрушение экологического характера.

Дополнение

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что войска оккупантов с территории Беларуси вошли в зону Чернобыльской АЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российские оккупационные силы пытаются захватить Чернобыльскую АЭС.

Контекст

Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.

На всей территории Украины ввели военное положение.

Украинские Национальные Новости

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