Российские диверсанты хотели совершить теракт на Чернобыльской АЭС - Подоляк
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Во время нападения России на Украину диверсанты хотели совершить террористический акт на Чернобыльской АЭС. Об этом во время брифинга сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент УНН.
Цитата:
“Несколько ДРГ Российской Федерации хотели совершить террористический акт на Чернобыльской АЭС, вызвать мощно экологическую катастрофу”, — сказал Подоляк.
По его словам, РФ хочет нанести разрушение экологического характера.
Дополнение
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что войска оккупантов с территории Беларуси вошли в зону Чернобыльской АЭС.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российские оккупационные силы пытаются захватить Чернобыльскую АЭС.
Контекст
Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.
На всей территории Украины ввели военное положение.