Російська поліція розшукує якутського шамана, який знову йде “виганяти Путіна”
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Поліція в російському регіоні Якутія розшукує шамана Олександра Габишева, який знову йде “виганяти” президента Росії Володимира Путіна. Правоохоронці хочуть вручити йому повістку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
“Поліція в російському регіоні Якутія розшукує шамана Олександра Габишева, який знову вирушив до Москви „виганяти“ президента Росії Володимира Путіна. Місцева поліція безуспішно намагалася вручити повістку сестрі Габишева, щоб він прийшов до поліцейського відділення”, — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що вона відмовилась прийняти повістку й запропонувала поліції вручити документ особисто її брату, якого потрібно шукати на дорогах до Москви.
Як повідомляв УНН, Олександр Габишев в березні вирушив до Москви для проведення “обряду вигнання Путіна”. Його затримали 19 вересня на кордоні Бурятії і Іркутської області. Вранці 20 вересня він був доставлений до Якутська, а після — в психоневрологічний диспансер республіки.
Проти шамана порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму. З нього взяли підписку про невиїзд.
Пізніше шаман заявив про відновлення походу.