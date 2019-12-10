Российская полиция разыскивает якутского шамана, который снова идет "выгонять Путина"

"Полиция в российском регионе Якутия разыскивает шамана Александра Габышева, который вновь отправился в Москву "выгонять" президента России Владимира Путина. Местная полиция безуспешно пыталась вручить повестку сестре Габышева, чтобы он пришел в полицейский участок", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что она отказалась принять повестку и предложила полиции вручить документ лично ее брату, которого нужно искать на дорогах в Москву.

Как сообщал УНН, Александр Габышев в марте отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Утром 20 сентября он был доставлен в Якутск, а после - в психоневрологический диспансер республики.

Против шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде.

Позже шаман заявил о возобновлении похода.