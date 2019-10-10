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Якутський шаман відновить похід на Москву

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Якутський шаман Олександр Габишев, який збирався йти в столицю Російської Федерації "виганяти президента Володимира Путіна", заявив про відновлення походу. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Якутія.Інфо", передає УНН.

Якутський шаман відновить похід на Москву

"Вся Росія за мене, прості люди всі за мене. Я буду йти зі своєю думкою, хоч мільярд буде переді мною прихильників Путіна, хоч вся Земля за нього буде. (...) Мені найголовніше веління бога", - заявив Габишев, зазначивши, що похід носить виключно мирний характер і "жодна крапля крові у Путіна не проллється".

Габишева затримали 19 вересня на 202-му кілометрі федеральної траси М-53 "Байкал". Він йшов пішки з Якутії до Москви "виганяти Путіна", тому що "бог велів". Дистанцію у вісім тисяч кілометрів шаман планував подолати до 2021 року. З собою він віз двометровий віз, його супроводжувала група з 20 осіб. На момент затримання він пройшов уже три тисячі кілометрів.

25 вересня прихильники Габишева передумали йти в Москву і заявили про саморозпуск. Після затримання шамана його послідовники заявили, що продовжать його справу і будуть щодня долати по 20 кілометрів, поки не дійдуть до Москви, щоб "вигнати Путіна".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Якутський шаман, який йшов "виганяти Путіна", став персонажем гри

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