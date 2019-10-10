Якутский шаман возобновит поход на Москву
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в столицу Российской Федерации “изгонять президента Владимира Путина”, заявил о возобновлении похода. Об этом он сообщил в интервью изданию “Якутия.Инфо”, передает УНН.
“Вся Россия за меня, простые люди все за меня. Я буду идти со своим мнением, хоть миллиард будет передо мной сторонников Путина, хоть вся Земля за него будет. (...) Мне главнее веление бога”, — заявил Габышев, отметив, что поход носит исключительно мирный характер и “ни одна капля крови у Путина не прольется”.
Габышева задержали 19 сентября на 202-м километре федеральной трассы М-53 “Байкал”. Он шел пешком из Якутии в Москву “изгонять Путина”, потому что “бог велел”. Дистанцию в восемь тысяч километров шаман планировал преодолеть к 2021 году. С собой он вез двухметровую тележку, его сопровождала группа из 20 человек. На момент задержания он прошел уже три тысячи километров.
25 сентября сторонники Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске. После задержания шамана его последователи заявили, что продолжат его дело и будут ежедневно преодолевать по 20 километров, пока не дойдут до Москвы, чтобы “изгнать Путина”.
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