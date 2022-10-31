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росія заблокувала рух 218 суден — міністерство інфраструктури України

росія заблокувала рух 218 суден — міністерство інфраструктури України

Київ • УНН

 • 288577 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Міністерство інфраструктури України в неділю оголосило, що росія, в односторонньому порядку призупинивши угоду про розблокування українських портів, "фактично заблокувала" рух 218 суден, які або везуть продовольство з України або йдуть за ним. Про це інформує УНН.

Деталі

У зв’язку з тим, що українська сторона станом на 30 жовтня немає дозволів від Спільного Координаційного Центру на проходження безпечним коридором та проведення інспекцій, 218 суден фактично заблоковані на своїх поточних позиціях.

З них:

- 95 завантажених суден, які вже вийшли з українських портів та очікують на інспекцію для відправлення до кінцевого споживача,
- 101 судно очікує інспекції на вхід до українських портів,
- 22 завантажених судна чекають на вихід з українських портів.

Щоправда, ті судна, які вже прийшли з вантажем у турецькі води, за домовленістю решти трьох сторін – Туреччини, ООН та України – зможуть продовжити шлях.

Додамо

Спільний координаційний центр, створений у рамках угоди про розблокування українських портів, у неділю оголосив, що ці три сторони у неділю погодили план руху 14 таких судів, а також домовилися про інспекцію у понеділок ще 40 суден.

Українські Національні Новини

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