ООН, Київ та Анкара повідомили рф: у понеділок Чорним морем продовжать рух 14 торгівельних кораблів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Координаційний центр повідомив, що Київ, Анкара та ООН узгодили рух 14 суден у Чорному морі у понеділок у рамках "чорноморської ініціативи", росію повідомили. Про це інформує кореспондентка Голосу Америки в ООН Маргарет Бешер, передає УНН.
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росія продовжує тимчасове призупинення участі в зернових угодах, але обговорюватиме “нагальні питання” з ООН і Туреччиною. Жодне судно в неділю не рухалося морським гуманітарним коридором. Перевірки тривали.
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“ООН, Туреччина та Україна погодили план руху 14 кораблів на понеділок і повідомили росію “відповідно до встановлених процедур СКК”, — йдеться у повідомленні.
21 судно очікує використання коридору, включаючи зафрахтоване WFP судно з 30 тисячами метричних тонн пшениці, призначених для Африканського Рогу.
#UN, #Turkey & #Ukraine agreed a movement plan for 14 ships in/out for Monday & informed #Russia "in accordance with JCC established procedures."
21 ships waiting to use corridor, including a @WFP chartered ship with 30K metric tons of wheat intended for Horn of Africa. (2/2)
Нагадаємо
У рф заявили, що припиняють участь у "зерновій угоді". Винними у "теракті" рашисти назвали Київ та фахівців Великої Британії.