Росія проти додаткової угоди щодо газу з Україною

"Позиція російської сторони, компаній, у тому, щоб на поточний день ніяких змін у контракт робити не потрібно, не доцільно. У тому числі тому, що сторони перебувають у суді, йдуть слухання. І будь-які зміни в контракт (можуть привести - ред.), можливо, до використання іншою стороною в рамках судового розгляду", - сказав він.

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О.Новак також нагадав, що в даний час є всі інструменти з постачання і транспортування газу на експорт, щоб їх здійснювати в режимі передоплати за чинним контрактом.

Глава Міненерго РФ додав, що Україна хоче придбати необхідний їй об'єм газу до кінця грудня, але це малореально.

"Ми не обговорювали перший квартал тому, що колеги заявили про те, що вони хочуть купити газ у грудні. До кінця грудня. До цього часу такий обсяг навряд чи вони зможуть купити. Це їх бажання, якась мета", - сказав він.

Крім того О.Новак повідомив, що терміни проведення наступної тристоронньої зустрічі будуть залежати від результатів переговорів "Нафтогазу" і "Газпрому".

"На рівні міністрів і М.Шефчовича є розуміння, що неврегульованих питань немає, є тільки питання між двома компаніями з безпосереднім контрактами", - зазначив О.Новак.