Россия против дополнительного соглашения по газу с Украиной

"Позиция российской стороны, компаний, в том, чтобы на текущий день никаких изменений в контракт делать не нужно, не целесообразно. В том числе потому, что стороны находятся в суде, идут слушания. И любые изменения в контракт (могут привести - ред.), возможно, к использованию другой стороной в рамках судебного разбирательства", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еврокомиссия проведет консультации по обязательствам "Газпрома" на рынках Центральной и Восточной Европы

А.Новак также напомнил, что в настоящее время есть все инструменты по поставке и транспортировке газа на экспорт, чтобы их осуществлять в режиме предоплаты по действующему контракту.

Глава Минэнерго РФ добавил, что Украина хочет приобрести необходимый ей объем газа до конца декабря, но это малореально.

"Мы не обсуждали первый квартал потому, что коллеги заявили о том, что они хотят купить газ в декабре. К концу декабря. До этого времени такой объем вряд ли они смогут купить. Это их желание, какая-то цель", - сказал он.

Кроме того А.Новак сообщил, что сроки проведения следующей трехсторонней встречи будут зависеть от результатов переговоров "Нафтогаза" и "Газпрома".

"На уровне министров и М.Шефчовича есть понимание, что неурегулированных вопросов нет, есть только вопросы между двумя компаниями по непосредственным контрактам", - отметил А.Новак.