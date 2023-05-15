росія перестала пускати фінів із бізнес-візами через свої прикордонні пункти
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. росія закрила прикордонні пункти пропуску для фінів, які традиційно їздили туди з бізнес-візою за покупками, пише УНН з посиланням на фінське Yle.
Деталі
З четверга десятки громадян ЄС були розвернуті назад від російського кордону, особливо багато у Ваалімаа, що є найбільшим автомобільним пунктом пропуску на російсько-фінляндському кордоні, а також у пункті пропуску Нуйяма.
Фіни, яких не впустили, прямували до росії, щоб заправитися або зробити покупки.
З початку повномасштабного вторгнення в Україну росія не видає громадянам ЄС довгих багаторазових віз, окрім бізнес-віз. Наприклад, не видаються культурні або журналістські візи.
Згідно з російським законодавством, поїздка на заправку або за покупками не є діловою поїздкою, але досі можна було подорожувати за бізнес-візою. З туристичною візою вартістю понад 100 євро фінам більше буде не вигідно заправлятися.
Доповнення
Повномасштабне російське вторгнення обумовило посилення візового режиму з рф багатьма країнами.
У вересні 2022 року ЄС припинив дію спрощеного візового режиму з росією. Таким чином пакет необхідних для візи документів розширився, час розгляду заявки подовжився, а візовий збір підвищився з 35 до 80 доларів.
Балтійські країни, Фінляндія, Чехія та Польща заборонили в’їзд російським громадянам. Безвізовий в’їзд для росіян скасувала Північна Македонія, Албанія, Туреччина посилила правила отримання туристичного ВНЗ, Чорногорія зменшила термін літнього перебування без візи до 30 днів, а Казахстан скасував так званий «візаран», який дозволяв без додаткової документації лишати країну що три місяці.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Влада Аргентини почала відмовляти росіянам у продовженні дозволів на перебування