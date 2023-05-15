россия перестала пускать финнов с бизнес-визами через свои пограничные пункты
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. россия закрыла пограничные пункты пропуска для финнов, которые традиционно ездили туда за покупками, пишет УНН со ссылкой на финское Yle.
Детали
С четверга десятки граждан ЕС были развернуты обратно от российской границы, особенно много в Ваалимаа, который является крупнейшим автомобильным пунктом пропуска на российско-финляндской границе, а также в пункте пропуска Нуйяма.
Финны, которых не впустили, направлялись в россию, чтобы заправиться или сделать покупки.
С начала полномасштабного вторжения в Украину россия не выдает гражданам ЕС длинных многократных виз, кроме бизнес-виз. Например, не выдаются культурные или журналистские визы.
Согласно российскому законодательству, поездка на заправку или за покупками не является деловой поездкой, но до сих пор можно было путешествовать по бизнес-визе. С туристической визой стоимостью более 100 евро финнам больше будет не выгодно заправляться.
Дополнение
Полномасштабное российское вторжение обусловило ужесточение визового режима с рф многими странами.
В сентябре 2022 года ЕС прекратил действие упрощенного визового режима с россией. Таким образом пакет необходимых для визы документов расширился, время рассмотрения заявки удлинилось, а визовый сбор повысился с 35 до 80 долларов.
Балтийские страны, Финляндия, Чехия и Польша запретили въезд российским гражданам. Безвизовый въезд для россиян отменила Северная Македония, Албания, Турция ужесточила правила получения туристического ВНЖ, Черногория уменьшила срок летнего пребывания без визы до 30 дней, а Казахстан отменил так называемый «визаран», который позволял без дополнительной документации покидать страну каждые три месяца.
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