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У Туреччині росіянам перестали видавати посвідки на постійне проживання

У Туреччині росіянам перестали видавати посвідки на постійне проживання

Київ • УНН

 • 474430 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Починаючи з 26 грудня росіяни, які вирішили пройти процедуру отримання посвідки на проживання в Туреччині, зіткнулися з відмовою у видачі документів. Про це з посиланням людей, які спробували легалізуватися, пише VPost, передає УНН.

Цитата

“З 26 грудня раптово посилили правила, зажадали надавати для заявки на ППП підтвердження віддаленої роботи, причому люди дізналися про це вже заднім числом, потім почала з’являтися інформація про відмови в наданні цих довідок, а сьогодні мені скасували рандеву, на якій мав подавати документи”, — розповідають ті, хто пробував податися.

Росіянин, який винайняв квартиру в Ізмірі на рік, каже, що йому з дружиною відмовили у видачі посвідки через “неясність намірів перебування в країні”.

Нагадаємо

Ряд Європейських країн перестали видавати візи та посвідки на постійне проживанням громадянам країни-агресорки — росії.

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