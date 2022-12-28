У Туреччині росіянам перестали видавати посвідки на постійне проживання

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“З 26 грудня раптово посилили правила, зажадали надавати для заявки на ППП підтвердження віддаленої роботи, причому люди дізналися про це вже заднім числом, потім почала з’являтися інформація про відмови в наданні цих довідок, а сьогодні мені скасували рандеву, на якій мав подавати документи”, — розповідають ті, хто пробував податися.

Росіянин, який винайняв квартиру в Ізмірі на рік, каже, що йому з дружиною відмовили у видачі посвідки через “неясність намірів перебування в країні”.

Нагадаємо

Ряд Європейських країн перестали видавати візи та посвідки на постійне проживанням громадянам країни-агресорки — росії.