Росія переслала Польщі матеріали про "участь" Мазура у Чеченській війні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Росія переслала Польщі матеріали "чеченської справи", за якою поляки затримали громадянина України Ігоря Мазура. Про це сам Мазур розповів у коментарі "Радіо Свобода", передає УНН.
За його словами, з документами 22 листопада має ознайомитись український консул.
"Має консул завтра зустрітися із прокурором окружним, йому дадуть, я думаю, подивитися ці документи. Я думаю, це ті покази, які вибиті з Миколи Карпюка, Станіслава Клиха, який зараз лікується у психіатричній лікарні після тих катувань; ще покази кількох росіян, які сиділи у російських тюрмах за кримінальні злочини, а потім через 20 років згадали, що ще й "у Чечні воювали". Тобто це – надумані покази, бо, за тими матеріалами, я був командиром підрозділу, де служив Арсеній Яценюк, брати Тягнибоки, служили хлопці, які на той час були взагалі дітьми – не можна воювати у три з половиною роки", - зазначив Мазур.
Нагадаємо, Ігоря Мазура, одного з лідерів УНА-УНСО, учасника Євромайдану та бойових дій на Донбасі затримали 9 листопада на кордоні з Польщею. Затримання відбулося за запитом Росії, яка звинувачує Мазура в участі у боях на площі Мінутка у Грозному під час Першої чеченської війни.
Мазур заперечив, що брав участь в бойових діях під час війни у Чечні. За його словами, він був там в якості журналіста.
Як повідомляло УНН, 10 листопада українця віддали на поруки українському консулу.