Росія готує заходи у відповідь на нові санкції США

"Що стосується заходів у відповідь на підведення наших фізичних і юридичних осіб під санкції США, то вони, звичайно, будуть. Не хочу заздалегідь говорити про подробиці того, якими ці заходи можуть бути. У нас був цілий ряд випадків в минулому, коли відповідні заходи вживалися, але не анонсувалися. Це теж хороший спосіб іноді поставити американських колег перед фактом, коли їм прийде в голову приїхати з тієї чи іншої місією або в приватному порядку в Росію", - підкреслив він.

Також він зазначив, що новин з організації зустрічі президентів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа поки немає.

Як повідомляв УНН, 11 червня держказначейство США розширило антиросійські санкції, пов'язані з кібер-діяльністю, відповідно до закону 2017 року. До списку санкцій додали 5 підприємств і 3-х чоловік.