Росія готує заходи у відповідь на нові санкції США
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Росія відповість на санкції США проти російських фізичних осіб, причому може заходів і не анонсувати. Про це заявив у четвер заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, відповідаючи на питання ТАСС, передає УНН.
"Що стосується заходів у відповідь на підведення наших фізичних і юридичних осіб під санкції США, то вони, звичайно, будуть. Не хочу заздалегідь говорити про подробиці того, якими ці заходи можуть бути. У нас був цілий ряд випадків в минулому, коли відповідні заходи вживалися, але не анонсувалися. Це теж хороший спосіб іноді поставити американських колег перед фактом, коли їм прийде в голову приїхати з тієї чи іншої місією або в приватному порядку в Росію", - підкреслив він.
Також він зазначив, що новин з організації зустрічі президентів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа поки немає.
Як повідомляв УНН, 11 червня держказначейство США розширило антиросійські санкції, пов'язані з кібер-діяльністю, відповідно до закону 2017 року. До списку санкцій додали 5 підприємств і 3-х чоловік.