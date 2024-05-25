Російський ракетний удар по центру Харкова: кількість постраждалих зросла до 14
Київ • УНН
У результаті російського ракетного удару по центру Харкова було поранено 14 людей і пошкоджено житлові та адміністративні будівлі.
Окупанти атакували центральну частину Харкова ракетою типу С-300 з території бєлгородської області. Як повідомили у поліції Харківської області, кількість постраждалих зросла до 14, передає УНН.
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25 травня близько 19:00 зс рф завдали ракетний удар по Шевченківському району Харкова.
Як повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, ворог вдарив по місту ракетою типу С-300 з території бєлгородської області рф.
"Зафіксовано влучання по офісних приміщеннях. Зазнали пошкоджень також адміністративні будівлі, супермаркет, магазини, житлові будинки. На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнного злочину. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України", - повідомив Фільчаков.
Згодом у поліції Харківської області додали, що кількість постраждалих у результаті удару рф по центральній частині Харкова зросла до 14.
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