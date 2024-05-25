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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российский ракетный удар по центру Харькова: количество пострадавших возросло до 14

Российский ракетный удар по центру Харькова: количество пострадавших возросло до 14

Киев  •  УНН

25 мая 2024, 18:13  •  10713 просмотра

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В результате российского ракетного удара по центру Харькова были ранены 14 человек и повреждены жилые и административные здания.

Оккупанты атаковали центральную часть Харькова ракетой типа С-300 с территории белгородской области. Как сообщили в полиции Харьковской области, количество пострадавших возросло до 14, передает УНН.

Детали

25 мая около 19:00 вс рф нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Харькова.

Как сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, враг ударил по городу ракетой типа С-300 с территории белгородской области рф.

"Зафиксировано попадание по офисным помещениям. Получили повреждения также административные здания, супермаркет, магазины, жилые дома. На месте работают прокуроры и следователи полиции с целью фиксации военного преступления. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины", - сообщил Фильчаков.

Впоследствии в полиции Харьковской области добавили, что количество пострадавших в результате удара рф по центральной части Харькова возросло до 14.

Ранее

В Харькове снова прогремели взрывы. Впоследствии городской голова Харькова добавил, что предварительно - район плотной жилой застройки.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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raketnyi-kompleks-s-300Ракетная система С-300
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