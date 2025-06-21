російські ЗМІ, що перебувають під санкціями, досі отримують прибуток від Facebook

російські державні телерадіокомпанії, включаючи "Россия Сегодня" і Sputnik, які перебувають під санкціями Європейського Союзу, досі залишаються в списках партнерів Facebook і можуть отримувати частину прибутку від реклами. Про це інформує видання Politico з посиланням на дослідження неурядової організації WHAT TO FIX, передає УНН.

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Згідно з повідомленням, йдеться про участь у партнерській програмі Meta, яка дозволяє монетизувати контент. У списках, станом на 20 червня, виявили сторінки, пов'язані із RT, Sputnik, російською співачкою Поліною Гагаріною, санкціонованою Spotify і YouTube, а також проросійським активістом Сильвеном Афуа.

WHAT TO FIX, яка займається питаннями підзвітності інтернет-платформ, заявила, що не може встановити, чи виплачувала Meta кошти підсанкційним організаціями в рамках цієї програми, але зазначила, що її висновки "породжують важливі питання щодо дотримання Meta санкцій ЄС".

У Meta зауважили, що факт наявності в списку ще не означає автоматичні виплати, і компанія "вживає заходів" проти акаунтів, пов’язаних із підсанкційними структурами.

Наявність у нашому списку партнерів-видавців сама по собі не є доказом того, що обліковий запис отримав виплати, і будь-яка сторона з цього списку все одно підлягає нашим санкційним обмеженням... Коли ми виявляємо облікові записи, які, як видається, управляються санкціонованими сторонами або від їхнього імені, ми вживаємо проти них заходів - заявив представник компанії.

За даними WHAT TO FIX, Facebook видалив RT і Sputnik зі списку у 2022 році, але сторінки Sputnik мовами ЄС знову з'явилися на один рік, починаючи з жовтня 2022 року. Нова сторінка RT арабською мовою також з'явилася в липні 2023 року і була в списку до початку червня, але згодом була видалена.

Попри загальну заборону на мовлення, експерти попереджають, що підтримувані Росією ЗМІ створили велику кількість акаунтів, сторінок та онлайн-каналів, щоб продовжувати свою діяльність.

Нагадаємо

У вересні 2024 року компанія Meta заявила, що забороняє діяльність телекомпанії RT (Russia Today) та інших російських державних ЗМІ на своїх платформах.