російські ЗМІ, що перебувають під санкціями, досі отримують прибуток від Facebook
Київ • УНН
російські державні телерадіокомпанії, що перебувають під санкціями ЄС, досі можуть отримувати прибуток від реклами у Facebook, свідчить дослідження. Meta заявляє, що "вживає заходів" проти акаунтів, пов'язаних із підсанкційними структурами.
російські державні телерадіокомпанії, включаючи "Россия Сегодня" і Sputnik, які перебувають під санкціями Європейського Союзу, досі залишаються в списках партнерів Facebook і можуть отримувати частину прибутку від реклами. Про це інформує видання Politico з посиланням на дослідження неурядової організації WHAT TO FIX, передає УНН.
Деталі
Згідно з повідомленням, йдеться про участь у партнерській програмі Meta, яка дозволяє монетизувати контент. У списках, станом на 20 червня, виявили сторінки, пов'язані із RT, Sputnik, російською співачкою Поліною Гагаріною, санкціонованою Spotify і YouTube, а також проросійським активістом Сильвеном Афуа.
WHAT TO FIX, яка займається питаннями підзвітності інтернет-платформ, заявила, що не може встановити, чи виплачувала Meta кошти підсанкційним організаціями в рамках цієї програми, але зазначила, що її висновки "породжують важливі питання щодо дотримання Meta санкцій ЄС".
У Meta зауважили, що факт наявності в списку ще не означає автоматичні виплати, і компанія "вживає заходів" проти акаунтів, пов’язаних із підсанкційними структурами.
Наявність у нашому списку партнерів-видавців сама по собі не є доказом того, що обліковий запис отримав виплати, і будь-яка сторона з цього списку все одно підлягає нашим санкційним обмеженням... Коли ми виявляємо облікові записи, які, як видається, управляються санкціонованими сторонами або від їхнього імені, ми вживаємо проти них заходів
За даними WHAT TO FIX, Facebook видалив RT і Sputnik зі списку у 2022 році, але сторінки Sputnik мовами ЄС знову з'явилися на один рік, починаючи з жовтня 2022 року. Нова сторінка RT арабською мовою також з'явилася в липні 2023 року і була в списку до початку червня, але згодом була видалена.
Попри загальну заборону на мовлення, експерти попереджають, що підтримувані Росією ЗМІ створили велику кількість акаунтів, сторінок та онлайн-каналів, щоб продовжувати свою діяльність.
Нагадаємо
У вересні 2024 року компанія Meta заявила, що забороняє діяльність телекомпанії RT (Russia Today) та інших російських державних ЗМІ на своїх платформах.