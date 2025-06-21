российские СМИ под санкциями по-прежнему получают прибыль от Facebook

российские государственные телерадиокомпании, включая «Россия Сегодня» и Sputnik, находящиеся под санкциями Европейского Союза, до сих пор остаются в списках партнёров Facebook и могут получать часть прибыли от рекламы. Об этом информирует издание Politico со ссылкой на исследование неправительственной организации WHAT TO FIX, передает УНН.

Детали

Согласно сообщению, речь идёт об участии в партнёрской программе Meta, которая позволяет монетизировать контент. В списках, по состоянию на 20 июня, обнаружили страницы, связанные с RT, Sputnik, российской певицей Полиной Гагариной, санкционированной Spotify и YouTube, а также пророссийским активистом Сильвеном Афуа.

WHAT TO FIX, которая занимается вопросами подотчётности интернет-платформ, заявила, что не может установить, выплачивала ли Meta средства подсанкционным организациям в рамках этой программы, но отметила, что её выводы «порождают важные вопросы относительно соблюдения Meta санкций ЕС».

В Meta отметили, что факт наличия в списке ещё не означает автоматические выплаты, и компания «принимает меры» против аккаунтов, связанных с подсанкционными структурами.

Наличие в нашем списке партнёров-издателей само по себе не является доказательством того, что учётная запись получила выплаты, и любая сторона из этого списка всё равно подлежит нашим санкционным ограничениям... Когда мы выявляем учётные записи, которые, как кажется, управляются санкционированными сторонами или от их имени, мы принимаем против них меры. - заявил представитель компании.

По данным WHAT TO FIX, Facebook удалил RT и Sputnik из списка в 2022 году, но страницы Sputnik на языках ЕС снова появились на один год, начиная с октября 2022 года. Новая страница RT на арабском языке также появилась в июле 2023 года и была в списке до начала июня, но впоследствии была удалена.

Несмотря на общий запрет на вещание, эксперты предупреждают, что поддерживаемые Россией СМИ создали большое количество аккаунтов, страниц и онлайн-каналов, чтобы продолжать свою деятельность.

Напомним

В сентябре 2024 года компания Meta заявила, что запрещает деятельность телекомпании RT (Russia Today) и других российских государственных СМИ на своих платформах.