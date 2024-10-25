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російські військові отримали підозру за викрадення та катування подружжя на Харківщині

Київ • УНН

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Двом російським військовим оголошено підозру за катування сімейної пари у Вовчанську навесні 2022 року. Окупанти побили та пограбували подружжя через їхню проукраїнську позицію.

російські військові отримали підозру за викрадення та катування подружжя на Харківщині

Поліцейські повідомили про підозру російським окупантам, які викрали та катували сімейну пару у Вовчанську. Про це повідомила Національна поліція України, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що російські окупанти навесні 2022 року катували та погрожували вбити за проукраїнську позицію сімейну пару з Вовчанська.

Під час окупації частини Харківщини в березні 2022 року росіяни вдерлись в будинок сімейної пари, побили їх автоматом та битою, стріляли по ногах й погрожували вбивством за українську позицію й сприяння ЗСУ

- йдеться у повідомленні.

Не вибивши з подружжя жодних зізнань, росіяни обшукали їх будинок і вкрали сто тисяч гривень.   

Наразі особи злочинців встановлені. Це - 42-річний військовослужбовець 71 ордена червоного прапора бригади десантних кораблів балтійського флоту зс рф з калінінградської області та 52-річний керівник однієї з оперативних груп 5-ї служби фсб рф з ростова-на-дону.

Їм повідомлено про підозру. Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо

Правоохоронці повідомили про підозру 9 колишнім працівникам калінінської виправної колонії за катування українців на окупованій території Донеччини. Через колонію пройшли тисячі полонених, які зазнавали жорстоких фізичних та моральних знущань.

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Анастасія Рябоконь

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