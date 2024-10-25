російські військові отримали підозру за викрадення та катування подружжя на Харківщині
Київ • УНН
Двом російським військовим оголошено підозру за катування сімейної пари у Вовчанську навесні 2022 року. Окупанти побили та пограбували подружжя через їхню проукраїнську позицію.
Поліцейські повідомили про підозру російським окупантам, які викрали та катували сімейну пару у Вовчанську. Про це повідомила Національна поліція України, пише УНН.
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Повідомляється, що російські окупанти навесні 2022 року катували та погрожували вбити за проукраїнську позицію сімейну пару з Вовчанська.
Під час окупації частини Харківщини в березні 2022 року росіяни вдерлись в будинок сімейної пари, побили їх автоматом та битою, стріляли по ногах й погрожували вбивством за українську позицію й сприяння ЗСУ
Не вибивши з подружжя жодних зізнань, росіяни обшукали їх будинок і вкрали сто тисяч гривень.
Наразі особи злочинців встановлені. Це - 42-річний військовослужбовець 71 ордена червоного прапора бригади десантних кораблів балтійського флоту зс рф з калінінградської області та 52-річний керівник однієї з оперативних груп 5-ї служби фсб рф з ростова-на-дону.
Їм повідомлено про підозру. Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.
Нагадаємо
Правоохоронці повідомили про підозру 9 колишнім працівникам калінінської виправної колонії за катування українців на окупованій території Донеччини. Через колонію пройшли тисячі полонених, які зазнавали жорстоких фізичних та моральних знущань.
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