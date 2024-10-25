российские военные получили подозрение за похищение и пытки супругов на Харьковщине
Киев • УНН
Двум российским военным объявлено подозрение за пытки семейной пары в Волчанске весной 2022 года. Оккупанты избили и ограбили супругов из-за их проукраинской позиции.
Полицейские сообщили о подозрении российским оккупантам, которые похитили и пытали семейную пару в Волчанске. Об этом сообщила Национальная полиция Украины, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что российские оккупанты весной 2022 года пытали и угрожали убить за проукраинскую позицию семейную пару из Волчанска.
Во время оккупации части Харьковщины в марте 2022 года россияне ворвались в дом семейной пары, избили их автоматом и битой, стреляли по ногам и угрожали убийством за украинскую позицию и содействие ВСУ
Не выбив из супругов никаких признаний, россияне обыскали их дом и украли сто тысяч гривен.
Сейчас личности преступников установлены. Это - 42-летний военнослужащий 71 ордена красного знамени бригады десантных кораблей балтийского флота ссср рф из калининградской области и 52-летний руководитель одной из оперативных групп 5-й службы фсб рф из ростова-на-дону.
Им сообщено о подозрении. Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы.
Напомним
Правоохранители сообщили о подозрении 9 бывшим работникам калининской исправительной колонии за пытки украинцев на оккупированной территории Донецкой области. Через колонию прошли тысячи пленных, которые подвергались жестоким физическим и моральным издевательствам.
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