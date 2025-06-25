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російські обстріли Донеччини 25 червня: одна людина загинула, четверо поранено

Київ • УНН

 • 206 перегляди

Внаслідок російських обстрілів Донеччини 25 червня загинула одна людина та четверо отримали поранення. Голова Донецької ОДА знову закликав громадян евакуюватися.

російські обстріли Донеччини 25 червня: одна людина загинула, четверо поранено

Внаслідок російських обстрілів Донеччини 25 червня загинула одна людина, ще чотири людини отримали поранення. Про це повідомив в Telegram голова Донецької обласної державної адміністрації і начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі

Як зазначив чиновник, у Покровську загинув 68-річний чоловік, його дружина отримала тяжкі поранення; знищено автівку.

Також у Костянтинівці постраждали двоє мирних жителів — обидва з легкими пораненнями, один з них від госпіталізації відмовився. У Торському Дружківської громади поранено 67-річну жінку.

росія воює проти мирних людей. Евакуація — це не пересторога, це реальна потреба

– написав Філашкін. Він закликав мирних громадян не зволікати з евакуацією.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що місто Костянтинівка Донецької області перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Через обстріли майже половина міста – без світла, заявив начальник ОВА Вадим Філашкін.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійна
Покровськ
Донецька область
Костянтинівка
Tesla
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