російські обстріли Донеччини 25 червня: одна людина загинула, четверо поранено
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів Донеччини 25 червня загинула одна людина та четверо отримали поранення. Голова Донецької ОДА знову закликав громадян евакуюватися.
Внаслідок російських обстрілів Донеччини 25 червня загинула одна людина, ще чотири людини отримали поранення. Про це повідомив в Telegram голова Донецької обласної державної адміністрації і начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає УНН.
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Як зазначив чиновник, у Покровську загинув 68-річний чоловік, його дружина отримала тяжкі поранення; знищено автівку.
Також у Костянтинівці постраждали двоє мирних жителів — обидва з легкими пораненнями, один з них від госпіталізації відмовився. У Торському Дружківської громади поранено 67-річну жінку.
росія воює проти мирних людей. Евакуація — це не пересторога, це реальна потреба
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що місто Костянтинівка Донецької області перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Через обстріли майже половина міста – без світла, заявив начальник ОВА Вадим Філашкін.