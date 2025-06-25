российские обстрелы Донецкой области 25 июня: один человек погиб, четверо ранены

В результате российских обстрелов Донецкой области 25 июня погиб один человек, еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой областной государственной администрации и начальник областной военной администрации Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Как отметил чиновник, в Покровске погиб 68-летний мужчина, его жена получила тяжелые ранения; уничтожена машина.

Также в Константиновке пострадали двое мирных жителей — оба с легкими ранениями, один из них от госпитализации отказался. В Торском Дружковской громады ранена 67-летняя женщина.

россия воюет против мирных людей. Эвакуация — это не предостережение, это реальная потребность – написал Филашкин. Он призвал мирных граждан не медлить с эвакуацией.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что город Константиновка Донецкой области находится на грани гуманитарной катастрофы. Из-за обстрелов почти половина города – без света, заявил начальник ОВА Вадим Филашкин.