Костянтинівка перебуває на межі гуманітарної катастрофи, населення закликають евакуюватися
Київ • УНН
Костянтинівка на Донеччині переживає гуманітарну кризу: майже половина міста без світла, є проблеми з водопостачанням і газом. Влада закликає до евакуації населення.
Костянтинівка на Донеччині перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Через обстріли майже половина міста – без світла. Про це повідомив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
Через обстріли майже половина міста — без світла. 1,9 тис. будинків у Сантуринівці залишаються без газу, відновити його подачу наразі неможливо. Водопостачання — один раз на добу з 17:00 до 20:00, лише 20–25% від потреби
Також зазначається, що через удари дронами скасовано рух міських автобусів. Приміський маршрут до Дружківки працює обмежено.
У місті встановлено 7 резервуарів та 11 ємностей для води, діють 12 свердловин, 6 з яких із очищенням. Працює 5 пунктів незламності, ще 2 - у режимі очікування.
Попри все, в місті працюють медики, комунальники, поліція, влада. Але ворог системно руйнує критичну інфраструктуру. Евакуація - це не просто вибір. Це питання життя
Нагадаємо
17 червня на Костянтинівському напрямку українські захисники відбили потужний штурм російських загарбників. Було знищено 15 одиниць важкої бронетехніки та ліквідовано близько 50 окупантів, зокрема так званих "байкерів" на мотоциклах.