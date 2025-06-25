Костянтинівка перебуває на межі гуманітарної катастрофи, населення закликають евакуюватися

Костянтинівка на Донеччині перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Через обстріли майже половина міста – без світла. Про це повідомив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

Через обстріли майже половина міста — без світла. 1,9 тис. будинків у Сантуринівці залишаються без газу, відновити його подачу наразі неможливо. Водопостачання — один раз на добу з 17:00 до 20:00, лише 20–25% від потреби

Також зазначається, що через удари дронами скасовано рух міських автобусів. Приміський маршрут до Дружківки працює обмежено.

У місті встановлено 7 резервуарів та 11 ємностей для води, діють 12 свердловин, 6 з яких із очищенням. Працює 5 пунктів незламності, ще 2 - у режимі очікування.

Попри все, в місті працюють медики, комунальники, поліція, влада. Але ворог системно руйнує критичну інфраструктуру. Евакуація - це не просто вибір. Це питання життя